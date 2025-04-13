Шахназаров допустил изучение кинематографа в школах со 2 класса

Генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров выступил с предложением включить кинематограф в школьную программу, начиная со второго класса.

По его мнению, раннее знакомство с киноискусством поможет формировать у детей художественный вкус и понимание киноязыка, пишет ТАСС.

Шахназаров считает, что регулярный просмотр качественных фильмов, примерно по два часа в месяц на протяжении всей школьной программы, будет эффективным инструментом воспитания. Он убежден, что кино в современном мире играет более важную роль в формировании мировоззрения молодого поколения, чем литература.

Режиссер давно продвигает идею введения кино в школьный учебный план и отмечает поддержку этой инициативы со стороны президента России Владимира Путина. Однако, пока эта идея не получила широкого распространения, что, по словам Шахназарова, свидетельствует о наличии противодействия со стороны некоторых кругов.

Он предлагает знакомить школьников с лучшими образцами отечественного и мирового кинематографа, включая работы таких мастеров, как Сергей Эйзенштейн, Михаил Калатозов и Леонид Гайдай. При этом он подчеркивает, что современные школы обладают необходимой технической базой для демонстрации фильмов в высоком качестве.