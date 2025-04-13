День мецената в петербургском Эрмитаже отметили в 20-й раз

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге в двадцатый раз отпраздновал День мецената.

В фойе Эрмитажного театра открылась выставка, представившая недавние поступления в музейную коллекцию, переданные частными коллекционерами, пишет ТАСС.

Экспозиция включила в себя мраморный бюст работы Лоренцо Бартолини из коллекции Юрия Абрамова, акварельные портреты из собрания Мориса Баруша, редкую чашу XII-XIII веков от Анатолия Жукова, а также коллекцию обувных пряжек XVIII-XIX веков от Назима Мустафаева. Последнее пополнение значительно расширило эрмитажное собрание пряжек XVIII века, сделав его одним из крупнейших в России.

Мероприятие подчеркнуло важность частной благотворительности для развития музейного дела. Выбор даты (13 апреля) связан с днем рождения римского мецената Гая Цильния Мецената. В Эрмитаже хранится единственное в России изображение Мецената — картина Тьеполо.

День мецената, первоначально учрежденный Эрмитажем и альманахом «Русский меценат», сегодня отмечается во многих музеях и городах России.