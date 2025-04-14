Девятиклассники посетили экскурсию на отреставрированной подстанции

Учащиеся девятых классов Гимназии № 70 посетили познавательную экскурсию на отреставрированную подстанцию Службы Энергохозяйства на Карповке в Санкт-Петербурге.

Ребята получили уникальную возможность узнать изнутри о работе одной из ключевых служб, обеспечивающих функционирование городского электротранспорта, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

В ходе выездного урока школьники познакомились с организацией работы Энергохозяйства, историей развития петербургского трамвая и троллейбуса (включая историю возникновения праздника, посвященного российскому троллейбусу). Экскурсия охватила машинный зал подстанции, где ребятам продемонстрировали современное оборудование, и детали процесса модернизации системы телемеханики.

Главный инженер Энергохозяйства Александр Кавуненко подчеркнул важность привлечения молодых специалистов в отрасль. По его словам, сотрудники предприятия очень рады, когда школьники задают им различные вопросы.

Предполагается, что мероприятие послужит толчком к профессиональному выбору некоторых учащихся и в будущем они станут молодыми специалистами энергохозяйства.