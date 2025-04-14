Астроном Турилов рассказал правила наблюдения за метеорным дождем Лириды

В апреле россиян ждет не только теплая погода, но и астрономическое зрелище — метеорный дождь Лириды. Этот ежегодный звездопад, образованный хвостом кометы Тэтчер.

В 2025 году метеорный поток Лириды будет наблюдаться с 16 по 28 апреля. Его пик придется на 22 и 23 апреля. Максимальное количество «падающих звезд» ожидается 23 апреля в 06:17 по московскому времени.

В беседе с «360.ru» астроном Ярослав Турилов рассказал об особенностях потока Лириды. Эксперт объяснил, что метеор представляет собой красивый след, наблюдаемый в небе при попадании пылевых частиц в атмосферу и их последующем сгорании. Он добавил, что, когда таких частиц много за короткий промежуток времени, возникает метеорный поток.

Специалист отметил, что поток Лириды будет давать около 18 метеоров в час. Отвечая на вопрос о происхождении названия, Турилов объяснил, что поток получил имя Лириды благодаря созвездию Лиры.

Именно в этом созвездии находится радиант метеорного потока. Как пояснил эксперт, если мысленно продолжить траектории всех метеоров, станет видно, что они словно вылетают из этого созвездия.

Турилов заверил, что в 2025 году наблюдателям повезет: лунный свет не помешает наблюдениям, а погодные условия будут благоприятными. Он порекомендовал около полуночи смотреть в восточном направлении, ожидая появления метеоров.