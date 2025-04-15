Петербуржцы чаще используют кешбэк для оплаты косметических услуг

Анализ данных цифровой экосистемы МТС показал, какие категории трат по экосистемной дебетовой карте МТС Деньги наиболее популярны среди петербуржцев. В топ вошли маркетплейсы, супермаркеты, мобильная связь, а также услуги салонов красоты и покупка косметики.

Лидером по востребованности стали маркетплейсы: повышенный кешбэк за покупки на онлайн-платформах активировали 68% держателей карты в Северной столице. На втором месте — супермаркеты, которые выбрали 59% пользователей. Замыкают тройку лидеров расходы на связь (54%). Отдельно выделяется категория красоты: 51% держателей карты в Петербурге тратят кешбэк на косметику, массаж и посещение салонов.

Помимо жителей Петербурга, экосистемной картой активнее всего пользуются в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае и Башкортостане.