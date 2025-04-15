За три месяца инспекторы проверили 2,9 тысячи авто перевозчиков в Петербурге

За первые три месяца транспортные инспекторы проверили почти 3 тысячи автомобилей, осуществляющие транспортные перевозки, и выявили сотни нарушений.

С начала 2025 года сотрудники Межведомственной транспортной комиссии Санкт-Петербурга (МТК) под руководством Комитета по транспорту проверили 2,9 тысячи транспортных средств и организовали 245 проверочных мероприятий.

В ведомстве уделили внимание безопасности перевозок детей. Инспекторы осмотрели 67 автобусов, обнаружив 3 нарушения. В сфере легкового такси специалисты обнаружили 25 нарушений, а также возбудили 52 дела против таксистов за несоблюдение правил пассажирских перевозок и 47 дел в отношении водителей. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Кроме того, за незаконную деятельность было арестовано 61 транспортное средство, в том числе 30 легковых автомобилей, использовавшихся для нелегальных перевозок под видом такси.

В работе МТК участвуют сотрудники Комитета по транспорту Петербурга, ГКУ «Организатор перевозок», Ространснадзора и других контрольно-надзорных ведомств.