Депутат Цивилев предложил забирать собак у хозяев-наркоманов

После нападения агрессивной собаки на ребенка и пенсионерку в Санкт-Петербурге депутат ЗакСа Алексей Цивилев призвал к ужесточению мер по профилактике подобных инцидентов.

Случай на улице Лени Голикова произошел по вине пьяного владельца, не сумевшего контролировать своего питомца. В связи с этим Цивилев предложил провести совместное заседание профильных ведомств для разработки эффективного плана предотвращения будущих нападений. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

План включает в себя несколько ключевых мер. Во-первых, депутат настаивает на введении механизма временной и постоянной конфискации собак у владельцев, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Повторные нарушения должны караться еще более строгими мерами, вплоть до окончательного изъятия животного.

Во-вторых, Цивилев предлагает создать систему передачи конфискованных собак в специализированные приюты для коррекционной работы с агрессивными животными. Это позволит не только обезопасить общество, но и дать шанс на реабилитацию животным.

В-третьих, для оперативного реагирования на сообщения о жестоком обращении с животными и случаях агрессии предлагается создать телефонную горячую линию.

Наконец, депутат предлагает использовать современные технологии — умные видеокамеры — для мониторинга соблюдения правил выгула собак, контроля за поведением животных в жилых районах и парках, а также для выявления бродячих собак.