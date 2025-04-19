Кикшеринги ответили на жалобы петербуржцев о несовершеннолетних на СИМ

Жители Санкт-Петербурга продолжают жаловаться на использование электросамокатов несовершеннолетними. В ответ на запрос о возрастных ограничениях представители кикшеринговых сервисов рассказали о действующих правилах.

В Whoosh сообщили, что основной способ контроля возраста пользователей — это верификация банковской карты при регистрации. Несмотря на то что ПДД разрешают самостоятельное использование самокатов с 14 лет, внутренние правила сервиса устанавливают минимальный возраст в 16 лет.

Представители компании объясняют это тем, что подростки 14-15 лет часто недостаточно ответственны и плохо знают правила дорожного движения, тогда как 16-летние пользователи в 99,9% случаев соблюдают правила. Для подтверждения возраста Whoosh использует банковский ID, а при подозрении на использование аккаунта несовершеннолетним учетная запись блокируется до дополнительной проверки, сообщают «Аргументы недели».

Нарушителям грозит штраф 10 тысяч рублей и блокировка. Однако на практике дети часто используют родительские карты. По словам представителей сервиса, в таком случае проверить возраст пользователя невозможно.

Сервис «МТС Юрент» разрешает аренду самокатов только с 18 лет. За передачу транспорта несовершеннолетнему также предусмотрен штраф 10 тысяч рублей и блокировка аккаунта. Для выявления нарушений компания использует идентификацию через МТС ID, мониторинг через городские камеры видеонаблюдения, совместные рейды с сотрудниками ГАИ, а также работу консультантов по безопасности.