Петербуржцев пригласили поделится архивными фото о работниках тыла

Сотрудники центрального выставочного зала «Манеж» в Санкт-Петербурге объявили о сборе архивных фотографий и воспоминаний о тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны. Данные материалы станут основой масштабной выставки к 80-летию Победы.

Директор зала Анна Ялова на Балтийском культурном форуме сообщила о важности сохранения памяти о подвиге тех, кто обеспечивал фронт. Она призвала присылать в музей семейные фотографии и краткие истории о родственниках, трудившихся в тылу.

Ялова сообщила, что особенностью будущей выставки станет ее необычный формат. По ее словам, это будет строго историко-документальный проект, посвященный работе всей страны как единого механизма — транспорта, промышленности, науки и других отраслей.

По ее словам, учреждение готовит проект по дневникам блокадников. Посетители смогут погрузиться в атмосферу осажденного Ленинграда через аудиозаписи с историями пяти персонажей. Директор отметила, что даже самые шумные школьники после такого опыта выходят потрясенными.

Директор добавила, что на основе выставки уже создан фильм, сочетающий архивные кадры с современной съемкой. По ее мнению, именно кинематографу удалось передать те эмоции, которые невозможно выразить через каталоги или книги.