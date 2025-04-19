Росфинмониторинг исключил певца Шарлота из реестра экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу исключила певца Эдуарда Шарлота из перечня террористов и экстремистов. Музыкант был осужден за преступления, связанные с реабилитацией нацизма, нарушением права на свободу совести и вероисповеданий, а также уничтожением официального документа.

На сайте Росфинмониторинга в перечне исключенных террористов и экстремистов среди физических лиц находится Шарлот Эдуард Валерьевич.

Исключение артиста из списка связано с тем, что в окончательном приговоре суда отсутствовало обвинение по статье за возбуждение ненависти либо вражды, которое изначально фигурировало в ходе следствия, сообщил адвокат певца Алексей Лапузин.

Защитник добавил, что поскольку приговор вступил в законную силу без данной статьи, Росфинмониторинг был обязан исключить музыканта из списка экстремистов и террористов.

Однако Шарлот остается осужденным по другим статьям. Самарский областной суд признал певца виновным в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, назначив наказание в виде 5,5 лет колонии-поселения, отметил адвокат в разговоре с ТАCC.

По словам Лапузина, точное место отбывания наказания пока неизвестно. Однако это может быть колония-поселение в Тольятти.