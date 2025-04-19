Михаила Боярского оставили в больнице из-за риска развития пневмонии

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского госпитализировали в качестве профилактической меры для предотвращения возможного развития пневмонии после полученной травмы.

При ушибе легкого действительно существует риск возникновения пневмонии, но в данном случае осложнения удалось избежать. Об этом сообщила жена артиста, художественный руководитель Театра имени Ленсовета народная артистка России Лариса Луппиан.

В разговоре с ТАСС она упомянула, врачи приняли решение оставить Боярского в медицинском учреждении под наблюдением именно из-за потенциальной угрозы развития легочного заболевания.

Напомним, что артист получил травму после падения в театре в прошлое воскресенье, в результате чего у него был диагностирован перелом ребра и ушиб легкого. По словам супруги актера, состояние ее мужа не вызывает опасений, а возможная выписка из больницы планируется уже на следующей неделе.

Отметим, что представители театра имени Ленсовета сообщили, что в спектакле «Ромео и Джульетта» прозвучит голос Михаила Боярского в записи, но сам актер участвовать в постановке не будет.