Shaman и Мизулина побывали на пасхальной службе в храме Христа Спасителя

Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина побывали на пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве.

Среди присутствующих на мероприятии находились спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Также среди верующих на службе были председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий и другие прихожане.

Отметим, что пасхальное богослужение в главном соборе страны возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На мероприятии также присутствовали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.