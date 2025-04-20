СК следит за расследованием нападения бродячих собак на петербуржцев в Шушарах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки из-за нападения стаи бездомных собак на пару в Шушарах. Ход проверки находится на контроле центрального аппарата ведомства.

О происшествии стало известно из социальных сетей. Согласно предварительной информации, 18 апреля стая бродячих животных атаковала местных жителей. Супружеской паре удалось самостоятельно отогнать собак и избежать укусов. Однако до сих пор не приняты меры по отлову безнадзорных животных.

Из-за нападения бродячих животных следователи начали процессуальную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову предоставить отчет о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении.

Контроль за ходом проверки осуществляет центральный аппарат Следственного комитета.