Петербуржцы назвали День Победы самым важным праздником

Большинство жителей Санкт-Петербурга считают День Победы главным праздником и поддерживают разнообразные акции в этот день.

Примерно 78% респондентов назвали День Победы главным праздником, причем эта позиция особенно распространена среди лиц старше 45 лет. Новый год занял второе место по значимости (77%), тогда как День защитника Отечества и Международный женский день получили по 44% голосов. Рождество Христово поддержали 43% опрошенных, тогда как Первомай и День России — каждый третий респондент, а День народного единства — 20%.

В преддверии празднования 80-летия Победы около 95% жителей Петербурга поддерживают акцию «Бессмертный полк», а 89% опрошенных «Георгиевская ленточка» Наибольшую активность в поддержке данных инициатив проявили женщины и молодежь в возрасте до 35 лет. Опрошенных рассматривают подобные акции, как важный инструмент сохранения памяти о войне и выполнения морального долга перед поколением победителей.

Основное недовольство респондентов связано с неподобающим использованием символики Победы. Некоторые из опрошенных подчеркнули, что георгиевская лента является знаком отличия, который нужно заслужить, а не декоративным элементом. Об этом сообщают эксперты из SuperJob.

Респонденты также отмечали, что 9 Мая — это прежде всего день памяти о войне и Победе, достигнутой предыдущими поколениями, а не повод для праздничных гуляний.