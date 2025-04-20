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Градозащитники нашли противоречия в заявлениях ГАТИ о сносе ВНИИБ

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

Представители Государственной административно технической инспекции (ГАТИ) опровергли выдачу ордера на снос здания ВНИИБ, однако градозащитники нашли противоречия в документах.

После заявления ГАТИ о непричастности к сносу здания ВНИИБ, активисты движения «Живой город» обнаружили в ордере застройку от 11 апреля информацию о сносе здания и размещения пешеходной галереи. Кроме того, 18 апреля ведомство выдало второй ордер на установку временных опор для электроснабжения и кабелей связи.

Градозащитники добавили, что к зданию ВНИИБ подключены трамвайные провода, которые являются главным физическим препятствием для сноса. Они напомнили, что в январе 2024 года застройщик уже пытался отключить их с помощью компании «Прайд», но тогда жителям удалось остановить работы.

Также активисты подчеркнули, что формально для сноса требуется уведомление Стройнадзора. Однако даже незаконный снос трудно предотвратить, если застройщик уже начал действовать, подытожили жители Северной столицы.

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