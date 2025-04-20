Поисковики из Астаны исследую места боев казахстанских дивизий под Петербургом

Поисковый отряд «Мемориальная зона» из Астаны отправился на Синявинские высоты под Санкт-Петербургом. Участники экспедиции будут искать места сражений казахстанских стрелковых дивизий времен Великой Отечественной войны.

Перед выездом в Северную столицу участников группы торжественно проводили в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Казахстан.

Синявинские высоты стали местом ожесточенных боев, где сражались сформированные в Казахстане 310-я и 314-я стрелковые дивизии. Отряду «Мемориальная зона» предстоит провести уже 47-ю по счету экспедицию. В 15-дневных поисковых работах примут участие восемь ветеранов отряда в возрасте от 57 до 82 лет.

Командир отряда Майдан Кусаинов отметил, что участники группы ежедневно преодолевают по 30 километров труднопроходимой болотистой местности. Он подчеркнул, что считает эту работу священным долгом — завершить войну для тех, кто навсегда остался на полях сражений.

Отметим, что 14 апреля в посольстве Казахстана в Москве прошла церемония передачи останков уроженца Семипалатинской области красноармейца Оразгали Белюбаева. Боец погиб в августе 1943 года при освобождении Старой Руссы и долгие годы считался пропавшим без вести.