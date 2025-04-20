В Пулково на пять дней закроют выезд из зоны «Транзит-1»

С 23 апреля в аэропорту Пулково временно закроют выезд из зоны «Транзит-1» из-за строительных работ. Движение перенаправят через въездную зону, работы продлятся до 28 апреля.

В связи с проведением строительных работ в аэропорту Пулково будет временно ограничено движение на выезде из зоны «Транзит-1» с 8 утра 23 апреля. Об этом сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», оператор аэропорта Пулково.

Ремонтные работы продлятся примерно до 28 апреля. Для поддержания нормального транспортного сообщения в этот период будет организован реверсивный выезд через въездную зону «Транзит-1».

Также на привокзальной площади будет добавлена дополнительная полоса для автомобилей, что позволит лучше регулировать поток транспорта и предотвратит образование заторов в часы пик.