В Петербурге начали работу 99 фонтанных комплексов

В Санкт-Петербурге официально открыт фонтанный сезон 2025 года. Сегодня, 21 апреля, специалисты Водоканала запустили в работу 99 фонтанов.

Среди них такие известные достопримечательности, как фонтан «Слава» в Московском парке Победы, фонтан у Российской национальной библиотеки и «Маяк» в парке 300-летия Северной столицы, сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Однако не все фонтаны города заработали одновременно. Пять более сложных фонтанных комплексов, требующих дополнительной подготовки, начнут свою работу 1 мая. К этой группе относятся светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, оригинальный фонтан «Крестики-нолики» в Сестрорецке, а также фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина. Фонтан у Гостиного двора в Кронштадте также присоединится к ним 1 мая.

В этом сезоне петербуржцев и гостей города ожидает работа 104 фонтанов, включая три масштабных фонтанных комплекса. Большинство фонтанов будут работать с 9:00 до 22:00, однако некоторые из них — до 23:00.