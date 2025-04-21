На трассе М-11 «Нева» разрешили скорость до 130 километров в час

С 21 апреля 2025 года на федеральной трассе М-11 «Нева» отменены сезонные ограничения скорости, действовавшие в зимний период. Это означает, что водители легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 тонн могут снова развивать максимальную разрешенную скорость (130 км/час) на протяжении всего маршрута.

Данное решение принято госкомпанией «Автодор», которая также отменила ограничения на трассе М-4 «Дон», пишет РИА Новости. Зимние ограничения скорости были введены в целях повышения безопасности дорожного движения в сложных погодных условиях.

На трассе М-11 «Нева» максимальная скорость повышена до 130 км/час на участке от 59-го километра в Московской области до Санкт-Петербурга.

Отметим, что «Автодор» управляет рядом крупных федеральных трасс, включая М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-12 «Восток» и Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД).