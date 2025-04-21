Свыше 3,5 тысяч водителей-должников не имеют права садиться за руль

В Санкт-Петербурге около 3,5 тысяч водителей-должников лишены права управления автомобилем за неуплату долгов.

Эта мера, применяемая судебными приставами, позволила взыскать более чем 53 млн рублей, преимущественно алиментов и компенсаций за моральный и имущественный вред, сообщает пресс-служба Главного Управления ФССП России по Санкт-Петербургу.

Запрет на вождение, особенно эффективен для должников, не имеющих других активов, позволяет взыскать средства, в том числе крупные суммы, как в случае с 31-летним жителем Фрунзенского района, выплатившим 300 тысяч рублей компенсации после угрозы лишения водительских прав.

Согласно законодательству, временное ограничение на управление автомобилем применяется к должникам, не выплачивающим алименты, компенсации вреда здоровью или имущества, при сумме задолженности от 10 тысяч рублей, заключают в пресс-службе ведомства.