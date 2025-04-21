Шум стал причиной запрета динамиков на водных экскурсиях в Петербурге

В Санкт-Петербурге решен вопрос о шуме, создаваемом организаторами экскурсий по рекам и каналам с помощью динамиков.

Жители, проживающие в домах с видом на набережные, неоднократно выражали недовольство постоянным громким звуковым сопровождением водных прогулок, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В связи с этим, по инициативе Комитета по развитию туризма, было принято решение о замене громкоговорителей на индивидуальные наушники.

Заместитель главы комитета Илья Банннов, выступая на заседании комиссии по транспорту в Законодательном собрании, подтвердил достигнутую договоренность с Ассоциацией владельцев пассажирских судов. Организаторы экскурсий согласились использовать наушники, что должно значительно улучшить качество жизни горожан и снизить уровень шума в прибрежных районах. Такое решение повысит комфорт для жителей, чьи дома находятся в непосредственной близости от водных маршрутов.

Предполагается, что получение Ассоциацией владельцев пассажирских судов статуса саморегулируемой организации будет способствовать более эффективному контролю за соблюдением добровольно принятых на себя обязательств.