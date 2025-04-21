Россияне поддержали идею сократить рабочий день для женщин

Большинство жителей России одобрило предложение уменьшить продолжительность рабочего дня для женщин как минимум на час.
Редакция «ФедералПресс» провела социологический опрос, чтобы изучить отношение граждан к этой инициативе.
Результаты исследования показали, что 35% участников опроса согласны, что женщины загружены домашними обязанностями и заслуживают сокращенного графика.
Также 23% респондентов убеждены, что это позволит матерям уделять больше внимания детям.
Например, 34% высказались за более активное участие мужчин в домашних делах вместо сокращения рабочего дня.
Лишь 5% выступили против, напомнив о принципах гендерного равенства, и 3% сохранили нейтральную позицию.