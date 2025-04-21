Для проведения «Интервидения» была выбрана «Live Арена»

Местом проведения международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» определена московская «Live Арена».

Организацию конкурса поддерживает Министерство иностранных дел России, хотя непосредственное руководство осуществляют другие структуры, пишет ТАСС.

Ожидается участие не менее двадцати стран, точное число которых будет зависеть от формата финального шоу и доступного эфирного времени, сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

В настоящее время ведутся переговоры с телевещательными компаниями потенциальных участников.

Конкурс «Интервидение», аналогичный «Евровидению», проводился Международной организацией телевидения и радиовещания (1965-1977 годы). В нем принимали участие страны как социалистического лагеря, так и ряд западных государств. Решение о возобновлении конкурса было принято указом президента России Владимира Путина в феврале 2025 года.