Губернатор Ленобласти одобрил передвижную выставку о блокаде Ленинграда

В Ленинградской области запустят передвижной музей, размещенный в автобусе. Проект начнет тур по школам региона с города Кудрово.

Представители Комитета по транспорту Ленинградской области вместе с сотрудниками ГУП «Пассажиравтотранса» презентовали губернатору Александру Дрозденко проект «Музеобус».

Передвижной музей под названием «Дорога жизни — Дорога труда» размещен в автобусе Волжанин-6270. На выставке можно узнать о блокаде Ленинграда, героических поступках водителей, которые перевозили грузы по Дороге жизни, а также об автомобилях того времени.

Губернатор Ленинградской области высоко оценил проект «Музеобус» и поручил организовать курсирование передвижной выставки по школам региона. Первой остановкой станет город Кудрово, сообщает пресс-служба Комитета по Ленинградской области по транспорту.

Отметим, ранее вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил в своем Telegram-канале о проведении VI Международного фестиваля «ТранспортФест» на территории Северной столицы с 22 мая. Среди ожидаемых гостей — представители Комитета по транспорту, включая главу ведомства Валентина Енокаева, а также представители администрации города. Петербуржцы смогут увидеть ретротранспорт, а также новые автобусы, троллейбусы и трамваи.