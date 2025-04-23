Экономист Остапкович усмотрел сговор Минфина и ЦБ по курсу рубля

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович высказал предположение, что наблюдаемое снижение курса доллара по отношению к рублю может быть связано с неформальной договоренностью между Центральным банком и Министерством финансов Российской Федерации.

В беседе с «Инфо24» экономист отметил, что основной проблемой российской экономики в последний период являлась инфляция, для борьбы с которой Центробанк повышал ключевую ставку. По его мнению, в рамках этих мер регулятор мог сознательно воздействовать на курс доллара, чтобы удешевить импортные товары.

Остапкович пояснил, что инфляция действительно демонстрирует некоторое замедление, отчасти благодаря динамике курса доллара. Он отметил, что удешевление импортных товаров вследствие ослабления американской валюты способствует снижению инфляционного давления.

Экономист уточнил, что наблюдался рост экспорта при одновременном снижении импорта. Он объяснил, что в условиях отсутствия спроса на валютные операции и сокращения закупок, закономерным следствием становится снижение курса доллара.

Остапкович выделил еще один фактор снижения доллара – санкционные ограничения, затруднившие проведение международных расчетов по импортным операциям. Как пояснил эксперт, в сложившихся условиях участники внешнеторговой деятельности все чаще используют криптовалюты в качестве альтернативы, что снижает спрос на американскую валюту.