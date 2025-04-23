В Петербурге планируют запустить почти 540 автобусных маршрутов в 2025 году

Представители транспортного комплекса Санкт-Петербурга подвели итоги работы за 2024 год и анонсировали планы на 2025 год.

В среду, 23 апреля, директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Денис Усанов выступил на заседании, посвященном результатам работы транспортного комплекса города. В мероприятии участвовали представители профильных организаций.

В ходе мероприятия директор организации подчеркнул, что в 2024 году учреждение обслуживало 346 автобусных маршрутов, ежедневно перевозя большое количество пассажиров. В текущем году планируется расширение сети до 539 маршрутов за счет заключения контрактов с государственными перевозчиками. На маршрутах НМТО уже работают 2,8 тысячи автобусов от транспортных компаний «Вест-сервис», «Третий парк» и «Домтрансавто».

Для обеспечения прозрачности оплаты проезда свыше 100 бригад ревизоров ежедневно проводят больше 3,5 тысячи проверок. Кроме того, организация предоставляет водителям, кондукторам и другим работникам транспорта доступ к 96 отстойно-разворотным площадкам и 46 диспетчерским станциям, что способствует улучшению качества обслуживания пассажиров, сообщает пресс-служба «Организатора перевозок».

В планах организации на 2025 год – заключение соглашений с «Пассажиравтотрансом» и «Горэлектротрансом», благоустройство территории в Парголово, а также установка 300 новых информационных лайтпостеров. Параллельно будет продолжена реализация проектной деятельности учреждения.