Певца Юрия Антонова наградили орденом «За заслуги перед отечеством»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении певца Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В тексте документа указано, что награда присуждается певцу, композитору и вице-президенту Международного союза деятелей эстрадного искусства Юрию Антонову за многолетнюю творческую деятельность и вклад в развитие отечественной культуры.

Отметим, что за свою карьеру Юрий Антонов выпустил свыше 50 музыкальных альбомов и заслужившим звание народного артиста России. Он также является обладателем множества государственных наград, включая ордена Почета и Дружбы.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени также был награжден пианист и солист Московской филармонии Денис Мацуев. Кроме того, данной награды была удостоена советская и российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко. За время своей карьеры артистка приняла участие в съемках более чем 120 кинокартин.