Петербуржцы пожаловались на сбой в работе крупного российского банка

От пользователей Т-Банка поступают жалобы на проблемы с платежами и доступом к сервисам.

Клиенты Т-Банка жалуются на масштабные перебои в работе сервиса 24 апреля. По данным сервиса Downdetector, за последний час было зафиксировано 212 сообщений о сбое, а общее количество жалоб на работу сервиса приблизилось к 80.

Согласно данным сервиса, наибольшее количество обращений поступило от пользователей из Москвы (32%), следом расположился Санкт-Петербург, там на работу банка пожаловались 19% пользователей. На третьем месте оказался Татарстан с 8%.

Также проблемы с банковскими операциями отмечали жители Челябинской, Новосибирской, Свердловской, Омской, Ростовской и Самарской областей, а также Краснодарского края.

Отметим, что на данный момент точные причины масштабного сбоя в работе сервисов банка неизвестны.