За первый квартал в реестр Петербурга добавили 5 тысяч машин такси

За первый квартал 2025 года в реестр Санкт-Петербурга было добавлено свыше 5 тысяч новых автомобилей такси, а общее число зарегистрированных машин превысило 61 тысячу.

Регулирование отрасли и контроль за качеством перевозок остаются важными направлениями работы властей, что позволяет пассажирам рассчитывать на безопасные и надежные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

За первые три месяца этого года разрешения на перевозку получили 986 операторов, включая 8 новых компаний, 148 индивидуальных предпринимателей и 830 самозанятых. На сегодня в реестре числятся 2,8 тысячи перевозчиков и 12 диспетчерских служб, а общее количество легальных такси с начала года выросло почти на 3%.

Кроме того, средний возраст машин в реестре снизился до 3,6 лет, добавили Комтрансе.

Параллельно Комитет по транспорту продолжает работу с обращениями граждан – за отчетный период было обработано свыше 14,5 тысячи запросов, связанных с предоставлением транспортных услуг.

Напомним, ранее глава Комтранса Валентин Енокаев говорил о необходимости принятия федерального закона, который регламентировал бы сферу такси. Документ, в частности, предусматривал единообразное оформление автомобилей и ответственность агрегаторов за работу перевозчиков.