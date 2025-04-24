Президентская библиотека в Петербурге соберет истории библиотекарей-фронтовиков

Президентская библиотека имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге представила новый проект «Библиотекари — солдаты Победы». Он призван сохранить память о работниках библиотек, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

Инициатива стартовала в преддверии 80-летия Победы и рассчитана до 2030 года. В рамках проекта будет создана единая цифровая коллекция, включающая биографии, фотографии, архивные документы и ссылки на публикации о библиотекарях-фронтовиках.

Куратор проекта Юлия Селиванова отметила, что среди библиотечных работников военного поколения было много героев, в том числе кавалеров Ордена Славы и Героев Советского Союза. Несмотря на то что отдельные материалы о фронтовиках уже публиковались, в музее хотят собрать разрозненную информацию и создать обширный мемориальный ресурс.

Проект был презентован в рамках научно-практической конференции Президентской библиотеки, посвященной продвижению культурного наследия в цифровой среде. Все собранные материалы будут находиться в открытом доступе.