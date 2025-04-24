В Петербурге апрельская погода побила исторические рекорды

По словам Александра Шувалова, руководителя Прогностического центра «Метео», апрельский рекорд 2000 года, сохранявшийся четверть века, был побит из-за аномальной жары, достигшей 26,7 градусов по Цельсию. Это на 1,4 градуса превышает предыдущий максимум.

В беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом» Шувалов отметил, что нынешний апрель войдет в историю не только температурными рекордами. По его словам, погода месяца поражала и продолжит поражать своей внезапностью и противоречивостью.

Он описал, как весь месяц наблюдались резкие перепады: теплое начало внезапно сменилось морозами и снегом, буквально «выбелившим» город на несколько дней. Затем, менее чем через неделю, в город пришло летнее тепло, которое так же внезапно сменилось возвратом к холодной апрельской погоде.

Шувалов описал любопытную метеорологическую ситуацию: в течение трех суток Москва будет находиться под воздействием жары около 25 градусов по Цельсию, тогда как расположенный всего в 650 км Петербург окажется во власти холода со снежными осадками.

Он пояснил, что только к выходным, когда атмосферный фронт сместится к югу, температурный баланс восстановится. По его прогнозу, в столице ожидается похолодание до ночных заморозков и дневных показателей 5-10 градусов по Цельсию, тогда как в Петербурге начнется медленный, сравнимый с выздоровлением после болезни, прогрев.

К майским праздникам в Петербурге температура достигнет 10-15 градусов по Цельсию.