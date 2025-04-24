Спрос на книги о ВОВ вырос на 57% накануне 80-летия Победы

За первые три месяца 2025 года книжные магазины зафиксировали большой рост продаж литературы о Великой Отечественной войне. Художественные книги стали приобретать на 57% чаще, а интерес к документальным изданиям увеличился на 37,5%.

В первом квартале 2025 года продажи художественной литературы о событиях Великой Отечественной войны выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привел президент Российского книжного союза Сергей Степашин на пресс-конференции в Союзе писателей России, посвященной издательским проектам к 80-летию Победы.

Он добавил, что особой популярностью у читателей пользуются произведения Константина Симонова.

По данным одной из сети магазинов по продажи книг, среди художественной литературы лидируют классические романы — «А зори здесь тихие» и «В списках не значился» Бориса Васильева, а также «Судьба человека» Михаила Шолохова.

Параллельно растет спрос и на документальную литературу. Продажи нон-фикшн книг о войне увеличились на 37,5%, что в 1,3 раза выше показателей 2024 года. В этом сегменте читатели чаще всего выбирают работы Владимира Мединского, мемуары Константина Рокоссовского и исторические исследования Александра Монвиж-Монтвида.

Также сборники Константина Симонова стали покупать на 38% чаще. Аналитики связывают этот всплеск интереса не только с приближающимся юбилеем Победы, но и с общим повышением внимания общества к военной истории.

Среди аудиокниг лидером по выручке стала «Момент истины (В августе 44-го)» Владимира Богомолова в исполнении Александра Аравушкина, следом идут «Противостояние» Юлиана Семенова и «Прокляты и убиты» Виктора Астафьева. В документальном сегменте пользователи чаще всего скачивают «Блокадную книгу» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, мемуары Георгия Жукова и фронтовые записки Александра Шумилина.