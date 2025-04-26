Пенсионерку с Трубникова бульвара обманули мошенники на 2,4 млн рублей

В Петербурге зафиксирован случай мошенничества. Пенсионерка, проживающая на Трубниковом бульваре, потеряла 2,4 млн рублей после общения с мошенниками.

Как стало известно Gazeta.SPb, пожилая женщина обратилась в один из отделов полиции в Московском районе 24 апреля. Она рассказала, что в период с 21 по 23 апреля ей звонили неизвестные лица. На том конце трубки они представились сотрудниками различных ведомств, в том числе якобы Росфинмониторинга, ФСБ и Роскомнадзора.

Затем обманным путем звонившие убедили потерпевшую перевести им через городские банкоматы ее сбережения в целях якобы сохранения денежных средств. Пенсионерка так и поступила, в конечном счете потеряв 2,4 млн рублей.

В данный момент правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве.