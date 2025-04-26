Использование ножей для самообороны определил Верховный суд

Верховный суд РФ уточнил правомерность применения ножей для самообороны, опубликовав обзор судебной практики.

Ключевым фактором, разрешающим использование холодного оружия, названо наличие множества нападающих, демонстрирующих агрессию, и угрoза жизни и здоровью детей, пишет РИА Новости.

Разъяснения основаны на деле жителя Твери, который, защищая себя и свою дочь, применил нож против троих нетрезвых мужчин, напавших на его дом с палками. Последние, спровоцировав конфликт, избивали хозяина дома и его гостей. В результате применения ножа нападавшие погибли.

Следствие предъявило обвинение по статье «Убийство», предусматривающей длительные сроки или пожизненное заключение. Однако, суд первой инстанции, а затем и Верховный суд признали действия мужчины самообороной, учитывая количество нападавших, их агрессивное поведение, наличие ребенка и внезапность нападения.

Верховный суд подчеркнул, что обстоятельства, включая ночное время суток и применение нападающими подручных средств в качестве оружия, оправдывали действия обвиняемого по защите себя и своей семьи.