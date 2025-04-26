На субботник в Петербурге вышло свыше 176 тысяч его жителей

Масштабный общегородской субботник в Санкт-Петербурге собрал более чем 176 тысяч участников. В нем приняли участие жители города, работники коммунальных служб, студенты и школьники.

Участники субботника занимались озеленением городских территорий, уборкой мусора и прошлогодней листвы, сообщает пресс-служба Смольного. Специалисты проводили ремонт и покраску ограждений, малых архитектурных форм и детского игрового оборудования, мыли улицы, дворы и фасады зданий. Работы проводились повсеместно, от крупных парков до небольших скверов.

В ходе субботника были высажены тысячи деревьев и кустарников, а также цветы. Общая площадь очищенных территорий составила 25 млн квадратных метров. Особое внимание было уделено памятникам и мeмориалам, связанным с воинской славой России, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Параллельно проходила акция «Добрый субботник», в рамках которой состоялось более чем 126 мероприятий, направленных на сохранение природы, раздельный сбор мусора, пропаганду чистоты и бережного потребления ресурсов.