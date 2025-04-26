Шоу «Ледовая семья» состоится без участия травмированной Фроловой

Фигуристка Анна Фролова, бронзовая медалистка юношеской Олимпиады, вынуждена пропустить гала-шоу «Ледовая семья», которое состоится в Санкт-Петербурге в эту субботу. Причиной этого стала полученная ею травма.

Как сообщил тренер спортсменки Евгений Рукавицын, Фролова получила травму стопы во время тренировки, однако поспешил успокоить поклонников спортсменки.

В комментарии для РИА Новости он подчеркнул, что травма несерьезная, и период восстановления будет коротким. Однако никаких других подробностей тренер фигуристки Анны Фроловой не привел.

Стоит напомнить, что шоу «Ледовая семья» объединяет фигуристов из групп Евгения Рукавицына и Светланы Сокoловской.

Российская фигуристка Анна Фролова специализируется в одиночном катании. В ее послужном списке — бронзовая медаль юношеских Олимпийских игр 2020 года, а также серебряная (2024) и бронзовая (2025) медали Кубка России.