Операторы могут получить право отказывать в вывозе мусора с незаконных площадок

Начиная с 1 сентября в России вступaют в силу новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), однако уже сейчас выявлен ряд системных проблем в этой сфере.

Ключевая проблема заключается в отсутствии действенных механизмов контроля за местами накопления ТКО. Об этом рассказал первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. Он добавил, что сейчас собственники площадок для сбора ТКО обязаны вносить их в реестр, но нет механизма принуждения. Региональный оператор не может отказать в вывозе мусора даже с незаконных площадок.

Однако это приводит к нарушениям СанПиН и жалобам жителей. Шейкин предлагает дать региональному оператору право не заключать договоры на такие площадки и ввести штрафы для их владельцев за уклонение от регистрации.

Сенатор обратил особое внимание на проблему утилизации древесных отходов. Несмотря на запрет выбрасывать ветки и спилы деревьев в обычные контейнеры, специальных мест для таких отходов не предусмотрено. Это приводит к появлению несанкционированных свалок, особенно весной и осенью, когда проводится массовая обрезка деревьев.

В качестве решения предлагается позволить муниципалитетам создавать специальные площадки для древесных отходов. Затем эти отходы можно будет переработать в щепу, которая пригодится для городского озеленения.

Также Шейкин рассказал о проблеме брошенных контейнеров. По его словам, управляющие компании часто отказываются брать на баланс контейнеры, установленные региональными операторами. В свою очередь, операторы не могут ремонтировать или заменять их, что приводит к износу и ухудшению санитарных условий. Для решения проблемы предлагается законодательно закрепить порядок передачи контейнеров через оформление актов, чтобы четко определить ответственность за их содержание.