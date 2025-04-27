Семьи с детьми в России ждут, когда примут закон, защищающий от произвола такси

Несмотря на активную государственную политику, направленную на поддержку семей с детьми, агрегаторы такси вводят дополнительные наценки за перевозку несовершеннолетних, что ставит родителей перед неожиданными финансовыми трудностями.

Власти на всех уровнях призывают россиян заводить больше детей, но отсутствие собственного автомобиля может серьезно ударить по бюджету семьи. Поездки с ребенком в такси нередко оказываются дороже даже не самых экономных тарифов. Особенно заметной разница становится при поездках в детские больницы, где цена может увеличиваться в полтора-два раза.

Жители Калининградской области отметили, что при вызове такси с детским креслом стоимость поездки моментально возрастает. Такое положение дел выглядит парадоксально на фоне декларируемой государством заботы о семьях с детьми. Ранее президент России Владимир Путин назвал поддержку семей важнейшим приоритетом государственной политики. Однако бизнес не спешит следовать этой логике, продолжая устанавливать дополнительные тарифы.

Сервис «Яндекс.Go» не только разделяет поездки с детьми и без, но и градирует стоимость в зависимости от возраста ребенка. Самые дорогие пассажиры — младенцы и дошкольники. Например, в Петербурге поездка от Эрмитажа до больницы Святой Марии Магдалины без ребенка обходится в 191 рубль, а с младенцем — уже в 301 рубль. В час пик или в плохую погоду разница может достигать сотен рублей, что делает такие поездки практически недоступными для многих семей.

В «Яндексе» объясняют наценку нехваткой машин с детскими креслами. Представители организации отметили, что компания помогает таксопаркам закупaть кресла и мотивируя водителей бонусами. Однако альтернативные сервисы не меняют цену при добавлении детского кресла.

Отметим, что недавно в России поддержали закон, обязывающий такси оборудовать машины детскими креслами и запрещающий доплату за перевозку детей. Депутаты подчеркивают, что это необходимо для устранения дискриминации и выполнения поручений президента.

Регионам также разрешат вводить льготы для многодетных семей. Пока же «Яндекс.Go» советует родителям возить свое кресло — тогда доплаты не будет.

Однако пока жителям России приходится ждать, когда инициативы по снижению цен на перевозки в такси с детьми начнут действовать.