В Малом театре петербуржцам покажут части бомбардировщика времен ВОВ

Жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть подлинные фрагменты боевого самолета, письма артистов и редкие архивные материалы на выставке «Малый театр-фронту».

Мероприятие пройдет в здании Государственного академического Малого театра и будет посвящено 80-летию Великой Победы. Экспозиция пройдет с 27 апреля по 30 ноября 2025 года в Новом Щепкинском фойе.

Главным экспонатом выставки станут подлинные фрагменты бомбардировщика Як-9Л, найденные на местах боев в Калининградской области. Этот самолет был построен на средства коллектива Малого театра и сбит в годы войны. По словам руководителя Музейно-информационного центра Татьяны Крупенниковой, подобных артефактов нет ни в одном другом театре или музее страны.

Обломки самолета были обнаружены в 2024 году. После реставрации их разместили на специально спроектированном подиуме. Подготовкой экспоната руководил заслуженный работник культуры РФ Александр Глазунов.

Посетители выставки получат возможность ознакомиться с письмами артистов, которые выступaли в фронтовых бригадах. Также будут представлены фотографии и эскизы декораций спектаклей военных лет.