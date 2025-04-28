За неделю петербуржцы больше 1,3 тысячи раз сообщили о запрещенных граффити

С 21 по 27 апреля на портале «Наш Санкт-Петербург» было зафиксировано свыше 1,3 тысячи жалоб на несанкционированные надписи на стенах домов, гаражах и даже дорожных знаках.

Житель Петроградского района отметил, что весь дом по периметру в рекламе наркотиков. Аналогичная ситуация и в Приморском районе, где нецензурные предложения о наркотиках покрыли стены жилых зданий.

На улице Курчатова горожане обнаружили рекламу прямо на асфальте, в Красносельском районе надписи были зафиксированы на дорожных знаках во дворах.

«Граффити на стене дома реклама наркотиков», — сообщил житель муниципального округа Чкаловское. «Различная незаконная реклама, в том числе наркотиков, на дорожных знаках стоящих во дворе, Ленинский пр-т», — пишет пользователь портала из Красносельского района

В квартале между Красногвардейской площадью, Среднеохтинским и Большеохтинским проспектами, стены домов покрыты рекламой наркотиков, отмечает жительница из муниципального округа Большая Охта. По ее словам, часть надписей на жилых домах уже закрасили, но тут же появились новые, в том числе с нецензурными выражениями. Она добавила, что реклама запрещенных веществ размещена даже на сарае у забора детского сада

«Реклама наркотиков на сооружении!» — отмечает автор жалобы из Калининского района. «Надписи на спортивной площадке. Реклама в сфере незаконного оборота наркотиков и граффити. Прошу убрать», — сообщает житель муниципального округа Александровский.

Житель Фрунзенского района отметил, что за отсутствие ухода за фасадами зданий и за несвоевременное удаление и окраску несанкционированных надписей и рисунков предусмотрен штраф.

Отметим, что некоторые петербуржцы не понимают, что на домах может быть реклама наркотиков, принимая ее за обычное граффити или надпись. Между тем жители города жалуются на появление таких объявлений рядом со школами и детскими садами.

«Несанкционированная надпись на гараже у детского сада», — рассказала жительница Калининского района.

Отметим, что подобная реклама на стенах школ дает свои результаты. Ранее «Аргументы недели» сообщали, что в ночь на 26 апреля восьмиклассника с улицы Пролетарской доставили в больницу. Врачи нашли у него отравление неуточненными наркотическими средствами. Состояние 15-летнего подростка медики оценили как тяжелое.