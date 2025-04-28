Погранпункт в Нарве закроют на 4 дня из-за учений на эстонской стороне

Нарвский КПП на границе с Ленинградской областью закроют с 28 апреля по 2 мая из-за военных учений в Эстонии.

С 28 апреля по 2 мая будет временно закрыт пограничный переход между Нарвой и Ивангородом. Причиной закрытия станут учения Кайтселийта в Северо-Восточном округе. Военные отработают действия по предотвращению миграционного кризиса и эвакуации населения.

В маневрах примут участие около 400 человек, включая пограничников, спасателей, военнослужащих срочной службы и представителей местных властей. Часть учений пройдет на погранпереходе. Об этом сообщает эстонское гостелерадио ERR.

Тем, кто планирует въезд в Эстонию в эти дни, рекомендуется использовать альтернативные пункты пропуска в Койдуле и Лухаме.