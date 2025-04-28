Петербуржцев предупредили об опасности диких ежей

Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили об опасности контакта с дикими ежами.

Несмотря на безобидный вид, дикие ежи могут быть переносчиками серьезных заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Управлении ветеринарии Петербурга.

По словам специалистов, дикие животные несут потенциальную угрозу для людей и домашних питомцев. Ежи могут быть заражены бешенством, лептоспирозом, сальмонеллезом, а также переносить паразитов.

Эксперты предупреждают, что даже здоровый с виду еж может быть опасен. Некоторые болезни имеют долгий инкубационный период, и внешних признаков заражения не видно. Тревожными сигналами могут стать необычное поведение. Например, если животное активно идет на контакт, выглядит вялым или дезориентированным.

Кроме того, ветеринары отметили, что не стоит брать ежей в руки, а также пытаться их кормить.