Дуб из Герники посадили испанские активисты в Петербурге

В Санкт-Петербурге, в память об испанских бойцах, защищавших город во время блокады, высадили саженцы дуба из Герники — символа свободы и демократии в Стране Басков.

Акция, приуроченная к 80-летию Победы, прошла на Пискаревском мемориальном кладбище, пишет ТАСС. Петербург стал первым российским городом, принявшим саженцы этого дерева, известного также по картине Пабло Пикассо. Дополнительные саженцы будут высажены в Карелии и Москве.

Проект увековечения памяти испанских защитников Ленинграда реализуется с 2015 года. Установлены имена 173 испанцев, участвовавших в обороне города, из них 79 погибли или пропали без вести. Многие испанские юноши, эвакуированные в СССР во время гражданской войны в Испании, остались в Ленинграде и добровольцами ушли на фронт.

Каждый саженец имеет сертификат, подтверждающий его происхождение от герникского дуба. Деревья проходили акклиматизацию в Ботаническом институте. Первый дуб высажен на Пискаревском кладбище, рядом с братскими могилами испанских бойцов. Памятный знак установлен на русском, испанском и баскском языках. Дополнительные деревья будут высажены в Летнем саду и Пушкине.