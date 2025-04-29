В 2026 году пользователей приложения «Подорожник» может стать больше миллиона

Заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков сообщил о росте популярности мобильного приложения «Подорожник». По его прогнозам, уже через год число владельцев электронного проездного может превысить миллион.

В беседе с радио «Комсомольская правда» Ваньчков рассказал, что в приложение внедрят льготные проездные. Разработкой занимается СПб ГКУ «Организатор перевозок». За первый месяц сервисом воспользовались свыше 100 тысяч человек.

Ваньчков отметил, что с добавлением новых функций и активным скачиванием приложения аудитория цифрового «Подорожника» будет расти. При этом Комитет по транспорту продолжит выпускать пластиковые карты, востребованные у коллекционеров, туристов и горожан.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков назвал главным плюсом виртуального проездного возможность не посещать кассу и не активировать билет после онлайн-покупки. Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев добавил, что «Подорожник» — важный этап цифровизации транспорта, упрощающий оплату для 5 млн пассажиров, ежедневно пользующихся городским транспортом.