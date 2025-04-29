В последний день апреля Мурманское шоссе перекроют в связи с разводкой моста

В связи с плановым техническим обслуживанием 30 апреля с 12:50 до 15:00 будет полностью перекрыто движение по федеральной трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Мурманск).

Перекрытие произойдет на 236 километре трассы, у города Лодейное Поле в Ленинградской области, из-за разводки совмещенного автомобильно-железнодорожного моста через реку Свирь, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы проведут специалисты ОАО «РЖД» для обслуживания разводных механизмов моста.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призывает водителей, планирующих поездки по трассе Р-21 «Кола» в указанный период, учесть данное ограничение движения и выбрать альтернативный маршрут или скорректировать время поездки. Длительность перекрытия составит два с половиной часа. В Управлении просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.