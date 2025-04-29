Рынок труда может спасти платформенная занятость

Временная занятость с использованием цифровых платформ — выход не только из кадровой ямы, но и опция, популярная среди исполнителей. Эксперт Авито Подработки уверен, что это не временный тренд, а стратегическое направление развития рынка занятости. Платформенную занятость обсуждали уже и на недавнем Форуме труда.

Эксперты подчеркивают, что особенно тенденция сильна в сегменте массовых профессий. На данный момент более 80% работодателей в стране страдают от кадрового голода, дефицит рабочих, например, в 2024 году составил 2,7 миллиона человек. На фоне этого соискатели все чаще выбирают удаленную работу и гибкий график. Постепенно в обиход входит еще один термин — платформенная занятость. Под ней понимают оказание услуг через посреднические цифровые платформы. Не следует путать это с моделью отношений, когда услуги оказываются через сервисы объявлений, подчеркивают эксперты.

Там по-прежнему соискателям предлагают вакансии. Тем временем, например, сервис Авито Подработка предлагает принципиально новый подход — откликнуться можно на конкретную смену (не вакансию) — от 4 до 12 часов. Таким образом, заказчик решает свои оперативные задачи, а исполнитель выходит на подработку без многоэтапного процесса собеседований и сложного документального, а кроме того, получает оплату в течение 1-2 дней после завершения смены и может выбрать подработку в удобном в настоящий момент для себя месте.

«Платформенная занятость не только решает проблему дефицита кадров в массовых профессиях, но и создает устойчивую модель на будущее, позволяя экономике адаптироваться к демографическим вызовам и меняющимся запросам общества», — считает Павел Тихонов, GR-партнер Авито Подработки. «Цифровая трансформация рынка труда — это не просто внедрение новых технологий. Ключевой фактор — это человек, поэтому, развивая digital-инфраструктуру, мы должны помнить: за каждой технологией стоят живые люди — водители, преподаватели, курьеры. Их интересы, безопасность и профессиональное развитие должны быть в приоритете», — отметил Василий Пониделко, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, выступая на Форуме труда.

В Авито Подработке отмечают, что платформенная занятость благодаря технологичным инструментам может предусматривать даже такие моменты как, например, страховая защита исполнителя от несчастного случая. В компании уверены, что спрос на временную занятость будет расти.