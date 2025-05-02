Cкончался экс-барабанщик рок-группы «Ария» » Игорь Молчанов

Бывший барабанщик рок-групп «Ария» и «Мастер» Игорь Молчанов скончался на 64-году жизни. Музыкант стоял у истоков коллективов и участвовал в записи классических альбомов «Арии».

Первый барабанщик легендарной группы «Мастер» Игорь Молчанов ушел из жизни в Бельгии. Об этом артисты «Мастера» сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

По словам бас-гитариста «Мастера» Александра Грановского, Молчанов в 1985–1986 годах играл в группе «Поющие сердца», которая позже трансформировалась в «Арию». Он также стоял у истоков создания «Мастера» и именно ему принадлежала идея названия группы.

Отметим, что музыкант принимал участие в создании альбомов «С кем ты?» группы «Ария», а также альбомов «Мастер» и «С петлей на шее» группы «Мастер». После европейских гастролей группы в 1991 году Молчанов решил остаться в Бельгии, где жил до последнего времени.

Напомним, что Игорь Молчанов родился 25 августа 1961 года в Москве. Его музыкальная карьера началась в начале 1980-х в группе «Альфа», откуда он впоследствии перешел в легендарную «Арию». В 1987 году барабанщик стал одним из создателей группы «Мастер».