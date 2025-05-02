Большинство Петербуржцев против полного отказа от наличных денег

Около 75% жителей Санкт-Петербурга выступают против полного перехода на безналичный расчет. Респонденты опасаются технических сбоев, тотальный контроль, а также называют привычку к «живым» деньгам.

Несмотря на развитие цифровых технологий, лишь 16% жителей Санкт-Петербурга готовы полностью перейти на безналичные платежи. Около 75% горожан считают, что отказываться от банкнот и монет не стоит.

Среди основных причин респонденты указывают, что картой можно расплатиться не везде, у многих есть привычка пользоваться наличными деньгами. Также часть опрошенных опасается тотального контроля со стороны. Кроме того, люди боятся остаться без средств в случае отсутствия интернета.

Мужчины чуть чаще женщин высказываются в пользу отказа от наличных денег (17% против 15%). Об этом сообщили эксперты из SuperJob.

Наиболее положительно к безналичным расчетам относятся люди в возрасте от 35 до 45 лет — 17%. Среди молодежи и старшего поколения доля таких респондентов составляет 11–12%.

Кроме того, данную идею чаще одобряют люди с доходом от 100 тысяч рублей (16%), чем те, кто зарабатывает меньше (12%).