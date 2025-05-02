Петербург поддержал открытие музея Андрея Жданова на его родине

В Мариуполе открыли музей Андрея Жданова, уроженца города и руководителя Ленинграда во время блокады. Проект был реализован при поддержке Комитета по культуре Северной столицы.

Создание этого музея в родном городе Андрея Александровича является данью памяти не только ему лично, но и всем защитникам нашей родины, сообщили представители Смольного.

Совместными усилиями петербургских и мариупольских специалистов было отреставрировано здание объекта, а также собраны уникальные архивные материалы. Первая очередь музея открыла свои двери для посетителей 15 февраля 2025 года.

Экспозиция была создана специалистами Музея обороны и блокады Ленинграда при поддержке Комитета по культуре Северной столицы и состоит из трех блоков. Первый зал переносит посетителей в дореволюционный Мариуполь, где 26 февраля 1896 года родился Андрей Жданов. Второй раздел подробно освещает работу Жданова в годы блокадного Ленинграда. Завершающая часть экспозиции проводит параллели между судьбами двух городов-побратимов в разные исторические эпохи.

Посетители музея смогут увидеть личные вещи из семейного архива Ждановых, подлинные документы из центральных архивов, включая судьбоносные постановления Военного совета Ленинградского фронта. Кроме того, современные мультимедийные технологии позволяют услышать голоса очевидцев — как блокадников, так и жителей современного Мариуполя.

Представители администрации Петербурга подчеркнули, что данный музей стал связующей нитью между Северной столицей и Мариуполем.