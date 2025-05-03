Казаки впервые примут участие в параде в честь 80-летия Победы в Петербурге

Во время парада, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, впервые в современной истории Санкт-Петербурга в торжественном шествии по Дворцовой площади примут участие казаки Северо-Западного войскового казачьего общества.

Участие казаков в параде символизирует продолжение славных традиций предков, борьбу за национальные интересы страны, отметили в пресс-службе Смольного.

В парадной колонне пройдут казаки-ветераны специальной военной операции, некоторые из которых недавно вернулись с передовой.

Как рассказали в городской администрации, историческая память о вкладе казаков в оборону Ленинграда будет увековечена. Значительный вклад казачьих подразделений, в частности 13-го кавалерийского корпуса, в освобождении города от блокады, нашел свое отражение в установленной памятной плите на Пискаревском кладбище и в названиях городских улиц, носящих имена героев-казаков.